السجن 3 سنوات لـ"شيف" طعن طليقته 10 طعنات في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، رئيس الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُدان بطعن طليقته 10 طعنات اثر خلافات سابقة بينهما بالسجن 3 سنوات.



وتعود القضية إلى يوم 18 يوليو عام 2022 بدائرة قسم الزهور، باتهام "ا.ق.ا" 35 عامًا، ويعمل شيف مشاوي، في الشروع في قتل طليقته "ر.خ.م" وتعمل ممرضة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية وبيت العزم على قتلها، وذلك على إثر خلافات سابقة، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض مطواة وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا مرورها به، وما إن ظفر بها حتى باغتها بعدة طعنات بواسطة السلاح الأبيض استقرت تلك الطعنات بمناطق متفرقة من جسدها فأحدثت بها الإصابات، كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة.



واعترف المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب مستخدمًا السلاح الأبيض، وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابتها عبارة عن جرح طعني في الصدر تحت الثدي الأيسر، وجرح طعني في البطن من الأمام في منتصف البطن، وعدد 3 جروح قطعية في الجبهة اليسرى من البطن، وجروح قطعية في الظهر.



وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات.





