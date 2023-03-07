السجن المؤبد لشخص قتل شاب بأسيوط لخلافات أسرية

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة ، و المستشارين وليد محمد شحاتة و مصطفى محمد الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد حسن شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد عليان، وعثمان أحمد عبد الحميد بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شاب وإصابة شقيقة بسبب خلافات عائلية بمركز ساحل سليم.

تعود وقائع القضية رقم 7349 لسنة 2020 جنايات ساحل سليم إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم إخطارًا من الأهالي بعزبة نزلة عمر الأخضر بوجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره على الطريق، بالانتقال والإسعاف وقوة من مباحث المركز تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لشاب يدعى " خليفة . س . ع " 35 عاما كان عائدا من الزراعات الخاصة به برفقة شقيقه " إبراهيم . س . ع " 52 عاما وقام المتهم " علي . ط . ع " باعتراض طريقهما وإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه الأول مما أدى إلى وفاته.

وأقر شقيق المجني عليه أمام النيابة العامة بالواقعة، ووجه الاتهامات للمتهمين سالفي الذكر، وأصيب شقيقه بطلق ناري في رأسه وآخر في جانبه الأيمن

وأشار إلى وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليهم لقيام المجني عليه بطلاق شقيقة المتهم