الرئيس السيسى يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة، بما يواكب التطورات العالمية الحديثة فى مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص فى سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابى فى جهود دفع التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذا الاجتماع:



الرئيس السيسى يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة فى مجالات الصناعة والتسويق والإدارة.

- التكامل مع القطاع الخاص فى سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابى فى جهود دفع التنمية الشاملة.

- متابعة الخطط الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل.

- متابعة التنسيق بين وزارتى الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية تحقيقاً للصالح العام.