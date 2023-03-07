الحبس عامين لبائعين لاتهامهما بتعاطى المخدرات فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة كل من " ر.ش.ا" و " ص.م.ت" بالحبس مع الشغل عامين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بتعاطي المخدرات وحيازه سلاح أبيض، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، والزمتهما بالمصاريف الجنائية.

وتعود أحدث القضية المقيدة، برقم 26873 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة للتعاطي بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه علي اثر بلاغ من الأهالي بضبط المتهمين كل من " ر.ش.ا" بائع خضار و" ص.م.ت" بائع سمك، حال شروعهما في سرقة أحد المواطنين بالطريق العام مستقلين دراجة نارية توكتوك، وحال ضبطهما وبتفتيش كل منهما عثر معهما علي سلاح أبيض كتر، وبتفتيش الدارجة النارية المذكورة عثر بداخلها علي حقنتين فيهما آثار دماء ولفافه بلاستيكية بداخلها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين، وبمواجهتهما أقرا باحرازهما للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافة المضبوطة تحوي علي مخدر الهيروين ووزنت 2.85 جراما وأن الحقنتين بهما آثار مخدر الهيروين وكذلك إيجابية تعاطي المتهمين المورفين والثاني لمخدر الحشيش، وأن المتهمان ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون وبعد الاطلاع على المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أمرت بإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.