وقال ضباط الجيش الصومالي - في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إنهم "كبّدوا عناصر مليشيات الخوارج - التى شنت الهجوم الجبان - خسائر فادحة في الأرواح".

وأفشلت قوات الجيش محاولة مليشيات الخوارج بالسيطرة على المنطقة، وتلاحق، في الوقت الحالي، العناصر الفارة.