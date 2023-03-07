اليوم السابع
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التفاصيل الكاملة لاستراتيجية وزارة التعليم العالى 2030

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:38 ص
التفاصيل الكاملة لاستراتيجية وزارة التعليم العالى 2030 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع التفاصيل الكاملة لمحاور استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 حيث تدور رؤية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي علي أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة “مصر 2030” والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، و تعتمد في الأساس علي دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري و علاقته بأهداف التنمية المستدامة، و مجالات النمو الاقتصادي المتنوعة بهدف تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية و البيئية من خلال تحديد اهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية لأقاليم مصر ، يمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.
 
وأوضحت استراتيجية وزارة التعليم العالى بدء تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثاني، حيث تم إدخال البحث العلمي إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمي في التعامل مع السوق.
 
وحددت هذه الرؤية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضي قد ًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية
وبيئية واجتماعية.
 
ويعلن بعد قليل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى استراتيجية وزارة التعليم العالى 2030  بحضور وزراء بالحكومة ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.
 
 

وفيما يلى التفاصيل الكاملة لمحاور الاستراتيجية :

 
 

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