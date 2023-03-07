اليوم السابع
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الأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح تسجيل التقدم للحصول على شهادة الصلاحية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:03 م
الأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح تسجيل التقدم للحصول على شهادة الصلاحية الأكاديمية المهنية للمعلمين
كتب محمود طه

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أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022-2023 لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح، وذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
 
وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات بأنه تقرر إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2022-2023 للمعلمين الذين لم يسبق لهم الترشح .
 
وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لكل من :
 
- يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 31/12/2022.
 
 - يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام.
 
- يكون المرشح على رأس العمل .
 
وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك .
 
- يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديريات بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على الأقليمية المهنية المعلمين المدينة التعليمية . 
 
- يجب علي المعلم الحاصل علي درجة الماجيستر والدكتوراه استكمال إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله.
 

التربية والتعليم

الأكاديمية المهنية للمعلمين

شهادة الصلاحية

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