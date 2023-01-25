التعليم: تسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأحد المقبل

كتب محمود طه حسين

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أوما يعادلها، للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

وأوضحت أنه سوف يتم فتح الموقع الالكتروني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 يناير الجارى لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين و الاخصائيين المساعدين المتعاقدين ، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29 يناير 2023 ولاتتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30 يونيو 2023، مشددة على ضرورة التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها

والتأكد من إستيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين وإستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل وإعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات (يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.

وأكدت الأكاديمية أنه تعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له، وذلك اعتبارا من يوم 29 يناير الجارى وحتى 31 مايو المقبل، ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 2023/06/30مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2077، والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، مع اتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين / الأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على الآتي :

_ صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين

_ نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود

_ شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية

_ إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية ( ١٠) من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة

_ اجتياز برنامج المعلمون أولا ( هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوي الإحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط ) .

_ شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL أو _ شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتيه:

أ- الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

ب - شهادة IC plue .

ت - شهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCL .

ث - الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills

_ تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

_ خطاب ترشيح من مدير المدرسة .

_ صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها .

_ شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ، ويستثني الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الإجتماعية رقم 16 لسنة ٢٠١٩ أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والإجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون.

_ مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد

_ صورة بطاقة الرقم القومي .

برجاء التكرم بالتعميم بنشرة دورية بديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات والمدارس الواقعة في نطاق

مديريتكم الموقرة بالضوابط والإجراءات المشار إليها بعاليه، والتوقيع عليها بالعلم ، والتنبيه عليهم بالإلتزام

بالمواعيد المحددة ويتحمل المعلم المساعد مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا وما يترتب عليه

من آثار في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية ، مع رجاء التنبيه المشدد على مسئولي الإدارات التعليمية

بتجميع الملفات وإستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له وذلك إعتبارا من يوم 2023/1/29وحتى يوم 2023/5/31، وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع ومايترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة .

وأكدت أنه على المديريات التعليمية حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ 2022/6/30م إعداد مذكرة عرض على الدكتور الوزير بعد أخذ رأى المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ إنتهاء مدة السنتين ، على أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة معالي الدكتور الوزير على تجديد التعاقد لمدة سنة تالية مع كل عقد من العقود التي تجاوزت مدة السنتين.