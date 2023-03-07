افتتاح منفذ "أهلا رمضان" بمدينة إدفو لتلبية احتياجات الأهالى من السلع الأساسية

افتتح إبراهيم سليمان رئيس مدينة ومركز إدفو بمحافظ أسوان، منفذ "أهلاً رمضان" بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وذلك لتلبية احتياجات الأهالى من السلع الأساسية، تحت رعاية وزير التموين ومحافظ أسوان، وبحضور أسامة عبد الرحمن رئيس قطاعات المصانع، بجانب لفيف من قيادات شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وأكد رئيس مدينة إدفو، فى بيان صحفى، أنه بالتنسيق مع شركة السكر تم الاتفاق على افتتاح منفذ آخر بمدينة السباعية، حيث جارى دعم وتوفير أكثر من 100 طن من السكر وغيرها من منتجات الشركة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين من السلع الاستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى، وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً.

وأضاف إبراهيم سليمان، أنه جارى الإلتزام بتكثيف المرور الميدانى يومياً للإطمئنان على عرض وتوفير السلع الإستراتيجية الغذائية بشكل مستمر بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية بالشكل المطلوب إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المعظم وإحكام السيطرة على سلاسل الهايبر والمنافذ ومعارض أهلاً رمضان والأسواق مع الرقابة على الأسعار والحد من الاحتكار.