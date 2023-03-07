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استقالة رئيس وزراء قطر ومحمد بن عبد الرحمن آل ثانى رئيسا للحكومة الجديدة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:29 ص
استقالة رئيس وزراء قطر ومحمد بن عبد الرحمن آل ثانى رئيسا للحكومة الجديدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
كتب: أحمد جمعة

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تقدم رئيس الوزراء القطري خالد بن عبد الرحمن آل ثاني باستقالته من رئاسة الحكومة القطرية اليوم الثلاثاء، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري.

وكلف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتكليف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء القطري.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 


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