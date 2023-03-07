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استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:38 م
استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين قمع الاحتلال الإسرائيلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، استشهاد شخص وإصابة نحو 5 آخرين أحدهم إصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

واقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، مُخيم "جنين" في شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وحاصر جنود الاحتلال منزلا واندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالمخيم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاقتحام يستهدف مُنفذ هجوم "حوارة" الذي وقع قبل تسعة أيام في جنوب محافظة "نابلس" القريبة.

وأفاد الشهود بأن القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا تزعم أنه به مُنفذ هجوم "حوارة" الذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين يوم الأحد الموافق 26 فبراير.


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