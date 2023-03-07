"احترام الصداقة" و"التشتت الأسرى" محاضرات بقصور ثقافة الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أقامت مكتبة الشلالات بمحافظة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "احترام الصداقة وحسن المعاملة بين الأفراد" بجمعية الحرية لتنمية المجتمع بمحطة مصر.

تحدثت خلالها الباحثة زينب محمد طه، عن كيفية اختيار الصديق، وفن التعامل مع الآخرين والمتمثل فى الإنصات أثناء الحديث وطرح الآراء بدون تعصب، وتجنب النقد السلبى للآخرين، واختتم اليوم بفتح باب المناقشة مع الحضور. وذلك فى إطار الأنشطة المتنوعة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

كما عقدت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "التشتت الأسرى وعلاقته بانتشار المخدرات" تناولت مفهوم البناء الأسرى والروابط الأسرية، وأسباب انتشار المخدرات وأثر ذلك على الفرد والمجتمع من تفكك أسرى وضياع لحقوق الأبناء.

وبمناسبة عيد الأم والربيع أقيمت ورشة تصميم كروت باستخدام الكانسون الملون والفوم جليتر، تدريب الفنانة رانيا محمد إبراهيم، هذا إلى جانب ورشة رسم وتلوين تعبر عن الأمومة في الشخصيات الكرتونية باستخدام ألوان الأويل باستيل، تدريب الفنانة سلمى الوقدى.

وفي قصر ثقافة برج العرب نفذ نادي المرأة ورشة تصميم بوكيه ورد بالفوم جليتر تدريب منى صلاح والسيدة مبروك، بينما أقام مرسم المواهب ببيت ثقافة 26 يوليو ورشة خيامية، قامت خلالها الفنانة فيروز مسعد بتدريب الرواد على عمل موتيفات إسلامية بالقماش.