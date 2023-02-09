رئيس الوزراء يوجه بخريطة طريق لتيسير إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ اليوم الخميس لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء بهاء زيدان عددا من الموضوعات الخاصة بجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا خطة التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية؛ كما استعرض الجهود المبذولة مع عدد من شركات ومصانع الأدوية العالمية؛ من أجل العمل على توطين صناعة عدد من الأدوية.

وفي هذا الإطار، عقب رئيس مجلس الوزراء بأنه يتم تدبير التمويل اللازم لتوفير الاحتياطات الاستراتيجية من الأدوية ومختلف أنواع المستلزمات الطبية اللازمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور وزراء الصحة والسكان، والمالية ، والتجارة والصناعة، ورئيسي هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، وكذا رئيس غرفة صناعة الدواء؛ بهدف وضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية.

أما فيما يخص خطة التنفيذ المرحلي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه جار العمل حاليا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ هذا المشروع الحيويّ خلال الفترة المقبلة، والذي تكمن أهميته في أنه يعتبر أحد المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، وذلك سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكاني المضطرد، كما يأتي في ضوء تحقيق "رؤية مصر 2030".

وفي هذا الإطار، أكد اللواء بهاء الدين زيدان أن المشروع من شأنه أن يسهم مرحليا في سد الفجوة في الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، شارحا مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمني للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.