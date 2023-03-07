إنقاذ شخص فى حادث غرق مركب "فلوكة" فى النيل بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فور إبلاغه من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بوقوع حادث غرق لفلوكة فى نهر النيل يستقلها 7 أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة، الجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية بتكثيف جهودهم.

وقال محافظ أسوان، فى بيان، إنه تم انتشال شخص، وهو على قيد الحياة، فيما يتم التكاتف وتكثيف البحث لانتشال الـ 6 أشخاص بينهم طفلين على الرغم من ظروف الطقس الصعبة، موضحاً أنه نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، وهو ما تسبب فى تعرض الفلوكة النيلية للغرق.

ووجه المحافظ بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر، وميناء السد العالى، بجانب التحذير عبر إدارة المرور بالتنبية على المركبات والسيارات بالحد من الحركة على الطرق السريعة نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً، مشدداً على عدم السماح بإعادة تشغيل الملاحة النهرية مرة أخرى، لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أى أضرار.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبين من التحريات الأولية أن الأشخاص الجارى البحث عنهم هم أشرف فتحى الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحى 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة.