اليوم السابع
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"أوقاف أسوان" تحتفل بليلة النصف من شعبان

الإثنين، 06 مارس 2023 11:12 م
"أوقاف أسوان" تحتفل بليلة النصف من شعبان الاحتفال بلية النصف من شعبان بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، بليلة التصف من شعبان، وذلك من خلال أمسية دينية بمسجد الحاج حسن وسط مدينة أسوان، بحضور اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام لمحافظة أسوان، نائبا عن المحافظ اللواء أشرف عطية، والشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.
 
وشملت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعض الكلمات للحضور، وتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية والتى تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض معجزاته الطاهرة ومكانته عند ربه الكريم.
 
ونقل سكرتير عام محافظة أسوان، تحيات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحرصه على تقديم التهنئة باسم شعب أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب وجميع فئات المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة العطرة ، متمنياً من الله عز وجل أن يمن عليهم بالأمن والأمان وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويحميها من الفتن والمكائد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والتى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين كافة الجهود التنفيذية وقوى المجتمع المختلفة فى جميع مجالات العمل العام.
 
 
الاحتفال بلية النصف من شعبان بأسوان (1)
الاحتفال بلية النصف من شعبان بأسوان (1)

الاحتفال بلية النصف من شعبان بأسوان (2)
الاحتفال بلية النصف من شعبان بأسوان (2)

الاحتفال بلية النصف من شعبان بأسوان (3)
الاحتفال بلية النصف من شعبان بأسوان (3)

 


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