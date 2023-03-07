إقبال كثيف من أهالى مدينة الداخلة على قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير 18"

الدقهلية : محمد الحبشي

واصلت قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (18)"، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023م فعالياتها لليوم الثالث بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وقامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي المتوافدين على مستشفى الداخلة العام.

وأعلن اادكتور وليد منير عبدالرحمن رئيس الفريق الطبي بالقافلة، عن توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و40حالة خلال اليوم وذلك في مُختلف التخصصات الطبية، إضافة لصرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، وإجراء 7 عمليات جراحية، وتحويل 31 حالة لإجراء الجراحات والفحوصات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

وقام فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من 110 طفل حيث تم تنظيم ورشه عمل لعمل مقالم من الاكواب البلاستيك و بعض الاكسسورات والتوك، وورشه عمل للرسم الحر والتلوين، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

جدير بالذكر أن قافلة جسور الخير تتنقل بين محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي، وتحت إشراف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.



اقبال اهالي الداخله علي قافله جسور الخير



الاطفال يشاركون في اليوم الترفيهي



اليوم الترفيهي للاطفال



تنظيم يوم ترفيهي للاطفال



توقيع الكشف الطبي



جانب من توقيع الكشف الطبي



عياده العظام