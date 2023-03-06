قوافل جسور الخير الطبية تعالج 1780 حالة فى أول أيام عملها بمستشفى الداخلة

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه القوافل تأتى استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة، والتي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة واهتمامهم الأكبر بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، لتوفير خدمات طبية لهم وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، مؤكداً على أن مواعيد عمل القافلة الطبية تبدأ من اليوم الأحد 5 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس للكشف وإجراء العمليات بمستشفى الداخلة العام، على أن يكون التسجيل بأسبقية الحضور داخل المستشفي.

وفى سياق متصل تستكمل وحدات التشخيص و العلاج عن بُعد عملها على مستوى الوحدات بالمحافظة، حيث أعلن محافظ الإقليم، أنها قدمت خدماتها ل 283 حالة مرضية خلال شهر فبراير بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى، حيثُ وجّه المحافظ الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه المنظومة التي تهدف إلى توفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق المحرومة والنائية، تحت مظلة المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد.

وأضاف المحافظ أن الوحدة الصحية بقرية الجديدة بالداخلة، حققت المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات، بالكشف على 53 حالة خلال فبراير الماضي، مؤكداً على أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة.