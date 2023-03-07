إصدار أول رخصة محل بالإسكندرية ضمن قانون المحال العامة الجديد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب فى الإسكندرية ،بناء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،بتسهيل إجراءات استصدار تراخيص المحلات التجارية وتفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019.

وفي هذا الصدد، سلم اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم أول رخصة تصدر وفقاً لقانون 154 لسنة 2019 بالمركز، بحضور خالد سعد سكرتير عام المركز مدير المركز التكنولوجى، مدير مركز إصدار التراخيص والعاملين بمركز الإصدار .

وعلى صعيد آخر، كان مركز ومدينة برج العرب فى الإسكندرية، أعلن عن بدء المركز التكنولوجى لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد بمدينة وقرى برج العرب، فى تلقى طلبات أصحاب المحلات التجارية بكافة أنشطتها والمكاتب الإدارية والأنشطة الخدمية بسرعة التقدم للتراخيص وتوفيق أوضاعهم، للاستفادة من المهلة الممنوحة، طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأعلن مركز ومدينة برج العرب، أنه فى حالة الاستفسار عن المستندات المطلوبة، يرجى التوجه إلى المركز التكنولوجى بديوان عام مركز ومدينة برج العرب، لإصدار تراخيص المحلات التجارية، وكافة أنواع الأنشطة المتعددة بما يساهم فى تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة ،وذلك فى إطار سعى الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن رسميا بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة، وذلك بعد النشر في الجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي .

وكشف وزير التنمية المحلية ، عن وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، والذى بلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التى يجب توافرها فى المحال العامة، مع وضع كود رقمى لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التى يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.