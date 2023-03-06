اليوم السابع
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فن وإبداع وجمال فى معرض الصحافة المدرسية بالمنيا.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 10:55 م
فن وإبداع وجمال فى معرض الصحافة المدرسية بالمنيا.. صور معرض الصحافة المدرسية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت مدرسة الحى المتميز بالمنيا الجديدة، افتتاح معرض الصحافة المدرسية، والذى أقيم يوم الأحد الموافق 5/3/2023 فى مدرسة الحى المتميز بالمنيا الجديدة.

 

وحضر الافتتاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا المهندس حمدي السيد إسماعيل، والأستاذة عبير يوسف إسماعيل موجه عام الإعلام التربوي بالمنيا، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، إضافة إلى لجنة التقييم الوزارى، وعدد كبير من الموجهين بالإدارات وأخصائى الإعلام والطلاب.

 

وشهد الحدث عرض أكثر من 1300 صحيفة مدرسية هي خلاصة إنتاج الطلاب وإبداعاتهم على مدار العام، في جميع المراحل التعليمية، ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وثانوي فنى.

 

وشهد المعرض تقييم مسابقة الحديث الصحفي حيث مثلت محافظة المنيا في هذه المسابقة على مستوى الجمهورية مدرسة الإعدادية الثانوية بالمنيا الجديدة، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية الرسمية للغات عن المرحلة الابتدائية.

 

وأشرف على إنتاج صحف الحائط والحديث مجموعة متميزة من اخصائيي الإعلام التربوي بالمدارس والموجهين بالإدارات.

 

وظهر المعرض في حُلة جديدة، بها من الجمال والإبداع ما يلفت الأنظار، حيث تعاونت نخبة متميزة من الاخصائيين والموجهين في إقامته على النحو الأمثل، وذلك تحت إشراف التوجيه العام للإعلام التربوى. 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

جانب من معرض الصحافة المدرسية
جانب من معرض الصحافة المدرسية

 

معرض الصحافة المدرسية
معرض الصحافة المدرسية

 


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الصحافه المدرسيه

معرض الصحافه المدرسيه



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