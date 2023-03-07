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إصابة 4 أشخاص بإعياء شديد إثر تناول مادة سامة بطريق الخطأ فى المنيا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:17 م
إصابة 4 أشخاص بإعياء شديد إثر تناول مادة سامة بطريق الخطأ فى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر تناولهم مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ في مركزي ملوي ومغاغة بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة الأشقاء التوأم الثلاثة: محمد عبد النبي حمدي، مروان، محمود، وعمرهم 4 سنوات، ويقيمون في قرية المحرص بمركز ملوي، بهبوط عام بالجسم.
 
بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الأشقاء الثلاثة أصيبوا بالتسمم لتناولهم مادة سامة عن طريق الخطأ، وتم نقل إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وجري حجزهم بقسم السموم وإجراء عمليات تطهير وغسيل معوي لهم حتي تماثلهم للشفاء.

مديرية الامن

مدبرية الصحة

حالات تسمم

اخبار المنبا

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