إصابة شخص وإجلاء 100 آخرين جراء وقوع انفجار بمركز خدمة سيارات فى سنغافورة

سنغافورة (أ ش أ)

أصيب شخص واحد على الأقل ، وتم وإجلاء نحو 100 آخرين إثر وقوع انفجار فى مركز خدمة تابع لشركة "أودى" للسيارت فى منطقة "أوبى".

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء قوة من الدفاع المدني السنغافوري إلى موقع الانفجار، مشيرة إلى أن جزءا من الجدار الخارجي للمبنى قد انهار في أعقاب وقوع الانفجار.

وأفادت التقارير الأولية بوقوع حريق في غرفة المحركات بالمبنى في الطابق الأرضي، وذلك في الوقت الذي تجري فيه التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الانفجار.