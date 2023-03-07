إزالة الخطورة الداهمة عن عقار قديم غرب الإسكندرية لحماية طلاب المدرسة المجاورة

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب تواصل حملات إزالة الخطورة الداهمة، وكلفت رئيس الحى بإزالة الخطورة الداهمة بعقار بشارع الغرناطي حفاظا علي سلامة الطلاب بمدرسة كرموز المطل عليها العقار.

وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامه المواطنين والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطن.

فقد كلفت شعبان بتنفيذ حملى فوريى تم فيها إزالة الخطورة الداهمة بالعقار 13 شارع الغرناطي بكرموز والصادر بشأنه قرار من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالحى، وذلك حفاظا علي سلامه الطلاب بمدرسة كرموز الابتدائية والمطل عليها العقار، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحى.

وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفرض الانضباط وتكثيف حملات إزالة الإشغالات واستجابة لأى شكوى تخص المواطن.

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ويرافقها التدخل السريع للمحافظة وقسم شرطة كرموز حملة موسعة على مدار اليوم لإزالة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام والتي استهدفت ميدان باب سدره وشارع النيل والخشابين وشارع مسجد سلطان

وجاء ذلك استجابة من سيادتها لشكاوي الأهالي من شغل الطريق العام والرصيف ومداخل العقارات.

وقد أسفرت الحملات عن إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق للأهالي والمارة ومداخل العقارات وتم التحفظ علي 200 إشغال متنوع و8 سيارات محملة أخشاب وبلاستيك وتم إيداع المضبوطات والتحفظات بديوان عام المحافظة.