إحالة 91 موظفا بالصحة فى الدقهلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق، وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن طلخا ونبروه والمنزلة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق 89 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بقري كفر الخوارزم ومنشأة البدري بمركز طلخا ومستشفي نبروه المركزي ووحدة طب الاسرة بقري العزيزة والروضة والمركز الحضري بالمنزلة ومستشفي المنزلة العام، كما شملت 3 من العاملين ومسئولي مراكز شباب قري كفر الخوارزم ومنشأة البدوي بطلخا لوجودها مغلقة أثناء مواعيد العمل وأثناء مرور لجان التفتيش والمرور والعاملين مركز شباب الشبول بالمنزلة.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.