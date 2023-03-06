محافظ الدقهلية يحيل 84 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 84 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن دكرنس و ميت غمر ومنية النصر، ونبروه حي غرب المنصورة ومركز المنصورة ومحلة دمنه، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و1محضر عدم إعطاء بون صرف، و21 محضر عدم وجود سجل، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و8 محاضر تصرف فى دقيق(بكمية قدرها 21 شيكارة) و36 محضر نقص، و20 محضر عدم إعلان عن الاسعار 2 محضر ذبح خارج السلخانة، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1محضر سلع بدون بيانات و2محضر عدم وجود سجل صناعي و1محضر عدم تمكين حملة و2 محضر عمل اكازيون بدون تصريح وتم التحفظ على 100كجم فراخ و50 كجم بانيه و22 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة طلخا باشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، وبنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة محمد أمين رئيس الحي، وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة احمد حمدي رئيس المدينة، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.