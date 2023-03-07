إجازات التيرم الثانى لطلاب المدارس ومواعيد الامتحانات.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي الإجازات الرسمية بالفصل الدراسى الثانى كالتالى:

ـ عيد شم النسيم ويحدد طبقا للتقييم القبطى ومن المقرر أن يوافق 17 أبريل المقبل.

ـ عيد تحرير سيناء 24 أبريل.

ـ إجازة عيد الفطر المبارك ووفقا للخريطة الزمنية الإجازة من 21 أبريل حتى 23 من نفس الشهر.

ـ عيد العمال 1 مايو 2023.

ـ الاجازات الرسمية "الجُمع والسبت" بالنسبة للمدارس التى تحصل على السبت إجازة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنها تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن تطبيق التوقيت الصيفي لن يؤثر أو ينطبق على مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة، كما هي واردة في جدول الامتحانات حيث تنطلق في التاسعة صباحا، ولا نية لدى الوزارة لإجراء أية تعديلات، كما أنه لا تغيير في جداول امتحانات الثانوية العامة 2023، وأن مواعيد الامتحانات في موعدها المحدد والمعلن بالجداول.

ويؤدى الطلاب 12 يونيو المقبل امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والثلاثاء 4 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 13 يوليو 2023 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.