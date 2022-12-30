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الإجازات الرسمية والأعياد فى 2023 .. باليوم والتاريخ

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 10:43 ص
الإجازات الرسمية والأعياد فى 2023 .. باليوم والتاريخ التقويم الميلادى
كتب محمود راغب

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ساعات قليلة باتت تفصلنا عن عام ميلادى جديد وهو عام 2023 ، ويحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد،  خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

 ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المرتقبة خلال العام الميلادى الجديد 2023، كما يلى:

 - عيد الميلاد المجيد:

السبت 14 جمادى الأخرة

الموافق 7 يناير 2023

- ثورة 25 يناير :

الأربعاء 3 رجب

الموافق 25 يناير 2023

- عيد تحرير طابا :

الأحد 27 شعبان

الموافق 19 مارس 2023

- شم النسيم :

الاثنين 26 رمضان

الموافق 17 أبريل 2023

- عيد الفطر المبارك :

الجمعة غرة شوال

الموافق 21 أبريل 2023

- عيد تحرير سيناء:

الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023

 

- عيد العمال :

الاثنين 11 شوال

الموافق 1 مايو 2023

 

- وقفة عيد الأضحى المبارك:

 

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر

 

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر":

الجمعة 6 أكتوبر 

 

 

 


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