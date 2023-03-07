أوبرا دمنهور تحتفل بـ"النصف من شعبان" بالابتهالات والتواشيح اليوم

البحيرة - ناصر جودة

تستضيف دار أوبرا دمنهور مساء اليوم الثلاثاء، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك للاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتقدم الفرقة باقة من أجمل الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية منها" مولاي إنى ببابك - موكب النور - ارسل الله إلينا - حب طه - صبح الصباح - القلب يعشق - بحبك وبريدك - يا أيها المختار- التعطيرة- إننى آمنت بالله - نور تجلى- قد تم الله مقاصدنا "وتختتم الفرقة الحفل الفني بأسماء الله الحسنى.

وقال المايسترو شريف محى الدين المشرف على دار أوبرا دمنهور أن هذا الحفل يأتى فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى هى الفرقة الأولى بجمهورية مصر العربية المتخصصة فى تقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة، وقدمت عروضها فى جميع محافظات مصر، واشتركت فى أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الدينى ‏وحققت نجاحًا باهرًا فى كل المهرجانات الدولية .