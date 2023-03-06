مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس والشعوب الإسلامية والعربية بليلة النصف من شعبان

كتب لؤى على

تقدَّم الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - بالتهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والشعوب الإسلامية والعربية بمناسبة ليلة النصف من شعبان 1444 هجريًّا التي توافق مساءَ اليوم الإثنين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم: إنَّ ليلة النصف من شعبان المباركة لها فضائل عظيمة أوردتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه: (يطَّلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)، وقد أجمع المسلمون في كافة العصور والأزمان منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى وقتنا هذا على أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة طيبة كريمة فاضلة، لها منزلتها العظيمة عند المولى عزَّ وجلَّ.

وأضاف مفتي الجمهورية: ذكرى ليلة النصف من شعبان هي ذكرى تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، مصداقًا لقول المولى عز وجل في سورة البقرة: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}، وهي ذكرى تؤكد وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تحيق بالأمة في وقتنا الراهن.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ ذكرى ليلة النصف من الشعبان تهل علينا هذا العام ونحن في أمسِّ الحاجة إلى وحدة الصف والهدف لتحقيق التنمية المنشودة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة جماعات وقوى الشر والظلام والإرهاب التي تسيء إلى الإسلام وهو براء من أفعالهم .