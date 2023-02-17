3 أطعمة تساعد في التخلص من الانتفاخ.. منها البقدونس

كتب حسام الشقويري

يُعرّف الانتفاخ بأنه حالة تشعر فيها معدتك بالامتلاء والضيق، غالبًا بسبب الغازات، ويؤثر على حوالي 24٪ من النساء، والشعور بالانتفاخ هو أمر مزعج وغير مريح وأحيانًا مؤلم تمامًا. لذلك ليس من المفاجئ أن الكثير من الناس يبحثون عن حلول يومية صحية للإغاثة المستدامة وفقا لما نشره موقع realsimple.

مسببات يومية للانتفاخ

أنت متوتر للغاية

هناك طريق سريع - يعني نظام اتصال راسخ - بين القناة الهضمية والدماغ. يقول فيلير إنه في أوقات الإجهاد الحاد أو المزمن ، قد يستجيب الجسم عن طريق الشد، مما قد يقلل من حركة المعدة ويسبب الإمساك . "بدلاً من ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من الإسهال عند المعاناة من الإجهاد. وقد يتسبب الجسم أيضًا في تشنج المريء وزيادة إفراز حمض المعدة ، مما يؤدي إلى مزيد من الانتفاخ."

أنت قليل الحركة قليلاً

لسوء الحظ ، كثير من الناس لا يحركون أجسادهم كثيرًا أو كثيرًا كما ينبغي : أكثر من واحد من كل خمسة بالغين غير نشط في جميع الولايات باستثناء أربع ، وفقًا لخرائط CDC المحدثة لمستويات عدم النشاط العالية في أمريكا.

اطعمة تساعد في التخلص من الانتفاخ

كرفس

وفقًا لفيلر ، فإن الكرفس عبارة عن 95 % من الماء وغني بالبوتاسيوم ، وهو عنصر غذائي دقيق رئيسي للحفاظ على توازن السوائل في الجسم. "إنها أيضًا مصدر جيد للألياف غير القابلة للذوبان ، والتي تساعد على إضافة كتلة إلى البراز وكذلك تحريكه عبر الجهاز الهضمي ، مما يقلل من انتفاخ الماء والغاز"

زنجبيل

يقول فيلر إن الزنجبيل له تأثير طارد للريح ، مما يعني أنه يساعد على تحسين الهضم وتقليل تكوين الغازات التي تسبب الانتفاخ.

البَقدونس

البقدونس هو مدر طبيعي للبول يساعد على إفراز الماء الزائد من الجسم ، مما يقلل من الانتفاخ المرتبط بالماء ، كما يقول فيلر. يعتبر أيضًا عشبًا طاردًا للريح ، مما يساعد على تقليل تكوين الغاز. احصل على وصفة القرع الصيفي بالبصل الأخضر والفلفل الحار والبقدونس .