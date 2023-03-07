اليوم السابع
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بينهم طفلان..

أسماء المفقودين فى حادث غرق "فلوكة" بأسوان.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:13 ص
أسماء المفقودين فى حادث غرق "فلوكة" بأسوان.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث اسعاف .. أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تواصل فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، جهود البحث عن المفقودين فى حادث غرق مركب نيلى "فلوكة" فى مياه النيل بالقرب من مدينة كلابشة وكوبرى كلابشة وسط المحافظة، وعلى متنها 6 أشخاص من بينهم طفلين.
 
وتبين من التحريات الأولية، أن الأشخاص الجارى البحث عنهم هم: "أشرف فتحى الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحى 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة".
 
ودلت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أن حادث غرق مركب نيلى "فلوكة" مساء أمس، الاثنين، جاء بعد قيام مجموعة من الشباب أبناء النوبة بقرية أبو هور وأمبركاب، بالخروج فى نزهة نيلية من خلال استقلال "فلوكة" والتنزه بها فى نهر النيل.
 
وتعرضت المركب النيلى، للغرق بالقرب من مدينة كلابشة وعلى مسافة قريبة من محور كلابشة وسط محافظة أسوان، وذلك بعد زيادة سرعة الريح وهبوب أتربة فى تغير مفاجئ لحالة الطقس.
 
وتحاول الأجهزة الأمنية والمعنية المختلفة، البحث عن الشباب المفقودين، عقب غرق المركب، وترجح التحريات الأولية أن عددهم 6 أشخاص جارى البحث عنهم، وتم الدفع ب4 سيارات إسعاف متمركزة بأقرب نقطة للحادث، لمحاولة نقل الحالات إلى المستشفى أو المشرحة.
 
 
 
 

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