5 مصادر للبروتين النباتي.. منها فول الصويا والقرع

كتب – حسام الشقويرى

أحد أكبر مخاوف أولئك الذين يميلون إلى اتباع نظام غذائي نباتي أو نباتي هو ما إذا كانوا سيحصلون على ما يكفي من البروتين أم لا، ويوجد البروتين فعليًا في كل طعام نباتي كامل ويمكن للمرء بسهولة تلبية احتياجاته من البروتين عن طريق تناول مجموعة متنوعة من النباتات مثل الفول و الصويا والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، وفقا لما نشره موقع realsimple

يضيف الخبراء أنك لست بحاجة إلى الكثير من البروتين كما قد تعتقد. تحتاج المرأة في المتوسط ​​إلى حوالي 46 جرامًا من البروتين يوميًا، وبالمناسبة، لا تحتاج إلى التفكير في الذهاب إلى نباتي أو نباتي كامل لتقدير كمية البروتين التي يمكنك الحصول عليها - وربما حصلت عليها - من مصادر نباتية.

مكونات نباتية لذيذة ستفيد صحتك

1 - فاصوليا

عندما يتعلق الأمر بطول العمر، تعتبر البقوليات من الأطعمة الخارقة المطلقة، وهى من المصادر الأكثر كثافة بالمغذيات للبروتينات النباتية، المليئة بالألياف وفيتامينات ب". وتحتوي تحتوي الفاصوليا على حوالي 15 جرامًا من البروتين.

2 - فول الصويا

بينما يبدو أن هناك بعض الجدل حول منتجات الصويا ، في شكل طعام عضوي كامل، فهي مصدر بروتين قوي وغني بالعناصر الغذائية، مع حوالي 18 جرامًا من البروتين لكل كوب و الأطعمة المشتقة من فول الصويا تمنحك أيضًا جرعة صحية من أوميجا 3، والحديد، وفيتامينات ب، والمواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة.

3 - بذور القرع

على الرغم من صغر حجم البذور، إلا أنها مصدر فعال للبروتين ، ويمكن إضافتها بسهولة إلى دقيق الشوفان والعصائر والحساء.

4 - المكسرات وزبدة البندق

المكسرات مثل اللوز، والفول والجوز حيث يحتوي ربع كوب من المكسرات النيئة على ما بين 4 إلى 10 جرام من البروتين (الفول السوداني يحتوي على 9.5 جرام) ، بينما تحتوي ملعقتان كبيرتان من زبدة الجوز على حوالي 7 إلى 8 جرام من البروتين.

5 - خضراوات

حتى الخضراوات الصحية (والبنية) توفر لك كميات كبيرة من البروتين. وتحتوي البازلاء الخضراء على حوالي 9 جرام في الكوب الواحد، وهي مليئة بالألياف والفيتامينات. تحتوي حبة البطاطس الكاملة على حوالي 7 جرامات من البروتين، بينما تحتوي السبانخ على 6 جرامات لكل كوب. لذا ، سواء كنت تقوم بتخمير يخنة دسمة أو وعاء محمل بالحبوب والخضروات، فستحصل على بروتين نباتي أكثر مما تعتقد.