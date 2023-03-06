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4 طلبات مناقشة عن الثانوية العامة والدروس الخصوصية أمام"الشيوخ".. التفاصيل

الإثنين، 06 مارس 2023 05:00 ص
4 طلبات مناقشة عن الثانوية العامة والدروس الخصوصية أمام"الشيوخ".. التفاصيل مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

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تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس الاثنين، عدد من الملفات الهامة في مقدمتها مناقشة "كيفية استعادة المدارس المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديد، في ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من الدكتور نبيل دعبس، وذلك في حضور الحكومة.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من  الدكتور عاطف علم الدين، بشأن "هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية، وكذا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب  حسانين توفيق بشأن ضرورة استقرار منظومة التعليم الثانوى.

كما وضعت اللجنة علي جدولها، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى بشأن تطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة الكترونيا لكل طالب.

يشار إلي أن القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات للجنة التعليم فيما يأتي : 

التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

شئون البحث العلمى.

تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

المجامع العلمية واللغوية.

السياسة التعليمية وجودة التعليم ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئاتالتدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

محو الأمية وتعليم الكبار.

التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

الاتصالات السلكية واللاسلكية.

تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحثالعلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 


مجلس الشيوخ

تعليم الشيوخ

الثانوية العامة

الدروس الخصوصية



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