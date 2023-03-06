185 مليون دولار زيادة فى واردات اللحوم من يناير حتى نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من اللحوم في الفترة من "يناير-نوفمبر" عام 2022، مقابل نفس الفترة من العام السابق له 2021، حيث حققت تلك الواردات زيادة ملحوظة.

وقالت بيانات الجهاز إن إجمالي واردات اللحوم بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و429 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل مليار و244 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 185 مليون دولار.

وشهدت تلك الواردات بعض التراجع خلال فترات من العام، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 86 مليون و346 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت نحو 136 مليون و912 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام السابق له 2021، بتراجع بلغ نحو 50 مليون و566 ألف دولار.

وجاءت واردات اللحوم ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و89 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو مليار و632 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته 543 مليون و454 ألف دولار.