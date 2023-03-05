وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمة أعادت مقتنيات بـ 350 ألف جنيه ورفضها المكافأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، ومنحها شهادة تقدير وباقة من الزهور، لعثورها على مبلغ مالي في كيس بلاستيك وشيك ومحمول آيفون، ليصل جملة محتويات الكيس لـ350 ألف جنيه، وأعادت المبلغ والمقتنيات لصاحبها، رافضة منحها 50 ألف جنيه مكافأة على أمانتها.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المعلمة الأمينة نموذجًا مضيئًا للمعلمات المتميزات، وقدوة لكل الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن مدارسنا مليئة بتلك النماذج المضيئة، التي تعمل بشغف في سبيل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب، "شباب المستقبل"، والمتحملون نهضة مصر في مستقبلها.

وكانت رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها في شارع سعد زغلول بمدينة دسوق في كفر الشيخ، إضافة لشيك مقبول الدفع يحتوي على كمية كبيرة من المال، وجهاز محمول غالي الثمن، لتلجأ لزوجها، وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه، وأعادت له المبلغ وهو عبارة عن 250 ألف جنيه نقدي وشيك بـ 50 ألف جنيه مقبول الدقع، إضافة لجهاز آيفون يصل ثمنها 50 ألف جنيه، ورفضت المعلمه، مكافأة من صاحب المقتنيات قدرها 50 ألف جنيه.

باقة من الورد للمعلمة الامينة



تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ للمعلمة واسرتها