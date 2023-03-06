وكالة "سوا": وفاة عائلة فلسطينية من قطاع غزة في زلزال تركيا

كتب أحمد جمعة

أعلن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، مساء الإثنين، وفاة مواطن فلسطينى، وزوجته، وأطفاله من سكان قطاع غزة في زلزال تركيا، وأفاد السفير مصطفى في تصريح لوكالة سوا الإخبارية، بوفاة المواطن الفلسطيني عبد الكريم أبو جلهوم وزوجته وأطفاله من شمال قطاع غزة في زلزال تركيا.

كان السفير الفلسطين لدى تركيا، قد أوضح في تصريح سابق، بأن السفارة تواصلت مع أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف المدن التي تضررت جراء الزلزال، وأن جميعهم بخير.

وارتفع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 2316 شخصا، مقابل 1389 في سوريا.

وفي ذات السياق، أعلن سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، نهاية فبراير الماضى، ارتفاع عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا جراء الزلزال إلى 22.

وأوضح الرفاعي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب.