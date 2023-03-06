وزير الرى يناقش استعدادات أسبوع القاهرة السادس للمياه

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري اجتماعاً لمتابعة موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى الحالي والإعداد لفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى ، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص ، مع التأكيد على دور هذا الأسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه التغيرات.

وشمل الأسبوع فى نسخته الخامسة عقد 4 فعاليات رفيعة المستوى و 3 جلسات عامة و 30 جلسة فنية و 12 حدث جانبى و 6 ورش عمل و 3 مسابقات و 4 زيارات ميدانية ، وذلك بحضور 1500 مشارك من 70 دولة ومشاركة 66 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و 435 متحدث ، و تنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.