اليوم السابع
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وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بإحدى مدارس القاهرة .. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 10:35 ص
وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بإحدى مدارس القاهرة .. صور وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بمدرسة بالقاهرة
كتب محمود طه حسين

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تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تنفيذ اليوم الرياضى بمدرسة الشهيد يسري عميرة النموذجية، بمصر الجديدة، ويرافقه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث شهد الوزيران عروضا من الطالبات، حيث قدمن ألعاب رياضية، مثل الكاراتيه، وسط تصفيق من الحضور والاشادة  بأداء الطالبات.
 
وقدمت الطالبات مجموعة من الألعاب الأخرى، حيث استعرضن المهارات أمام الوزيران والحضور من قيادات الوزارة ومديرية التربية والتعليم في القاهرة.
 
ويتضمن يوم الأنشطة‫ ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية، ويكون ذلك بمشاركة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثم المساهمة في اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، في كل المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.
 
وبدأت المرحلة الأولى في تطبيق اليوم الرياضي، بداية من شهر أكتوبر الماضي في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.
- وبدأت المرحلة الثانية: بداية شهر ديسمبر 2022 في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.
- وبدأت المرحلة الثالثة: بداية الفصل الدراسي الثاني في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.
- فيما المرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من إجمالي مدارس الإدارة التعليمية.
 
عروض رياضية من الطالبات
عروض رياضية من الطالبات

وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بمدرسة بالقاهرة
وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بمدرسة بالقاهرة
وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بمدرسة بالقاهرة 21212
وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بمدرسة بالقاهرة 
وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بمدرسة بالقاهرة 111111111
وزير التعليم يتابع اليوم الرياضى بمدرسة بالقاهرة

 


التربية والتعليم

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متابعة اليوم الرياضى

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