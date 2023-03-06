ورشة عمل "التنمية المستدامة والمشاريع الخضراء" بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية ، اليوم الإثنين ولمدة يومين، ورشة عمل بعنوان "التنمية المستدامة والمشاريع الخضراء"، بمكتبة الإسكندرية، وذلك من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بالمكتبة.

وتهدف الورشة إلى تدريب الطالبات وحديثات التخرج من محافظات مصر المختلفة على كيفية عمل دراسة جدوى للمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة وتسويقها، وكذلك تسليط الضوء على أهم المبادرات والمشاريع المستدامة للاستفادة من الخبرات المماثلة في نفس المجال.

تأتي هذه الورشة في إطار فعاليات أسبوع "المرأة والبيئة المستدامة" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية خلال شهر مارس احتفالًا بشهر المرأة. وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع وعي الفتيات والسيدات بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في مجال التنمية المستدامة وكذلك تسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع المستدامة التي تقدمها مختلف الجهات والهيئات.

هذا وتسعى مكتبة الإسكندرية دائمًا إلى التركيز على دورها التنويري والثقافي الذي تلعبه؛ استكمالًا للجهود المجتمعية والسياسية التي تتبناها الدولة المصرية في مجالي دعم وتمكين المرأة، وأيضًا الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية القضايا التي تناقشها الفعاليات والبرامج التدريبية وفتح آفاق وسبل جديدة لمعالجة المشاكل المجتمعية الخاصة بالمرأة والبيئة.