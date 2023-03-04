مكتبة الإسكندرية تحتفل بالنساء تحت شعار "أسبوع المرأة للبيئة" خلال مارس

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة، وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، عددا من الفعاليات، احتفالاً بشهر المرأة "مارس"، تحت عنوان "أسبوع المرأة للبيئة المستدامة" في الفترة من 6-16 مارس 2023.

تتضمن فعاليات "أسبوع المرأة للبيئة المستدامة"، عددا من ورش العمل التي ستعقد بمقر مكتبة الإسكندرية وقصر خديجة بالقاهرة، وذلك إلى جانب عدد من ورش العمل التي ستنظمها مكتبة الإسكندرية في مقرات خارجية مختلفة بالتعاون مع محافظة بالإسكندرية.

ورشة عمل بعنوان "التنمية المستدامة والمشاريع الخضراء" يومي 6-7 مارس 2023، بمكتبة الإسكندرية.

تهدف هذه الورشة إلى تدريب الطالبات وحديثات التخرج من محافظات مصر المختلفة على كيفية عمل دراسة جدوى للمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة وتسويقها.

مؤتمر "المرأة والبيئة المستدامة" في الفترة من 8-9 مارس 2023.

يهدف المؤتمر إلى بحث أهمية الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة الاقتصاد وفي تحقيق بيئة مستدامة من أجل مستقبل أخضر، وتأثير هذا الدور على آليات التنمية المستدامة دون إغفال أهمية الدور الذي تلعبه المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

تأتى هذه الفعاليات إيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية الدور التنويري والثقافي الذي تلعبه؛ واستكمالا للمجهودات المجتمعية والسياسية التي تتبناها الدولة المصرية في كلا من مجالي دعم وتمكين المرأة وأيضا الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.