هل حددت لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال آليات الجودة والسلامة المهنية؟

كتب عبد الحليم سالم

راعت لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، تحقيق الجودة بجانب السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في الشركات، وذلك من خلال الباب الـ12، وتحديدا المادتين 96 و97 .. تعرف على التفاصيل حسب نص اللائحة.

الباب الثانى عشر

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

المادة 96

تلتزم جميع الشركات بقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

طبقا لطبيعة نشاطها ووفقا لأحكام قانون العمل وغيره من القوانين ذات الصلة ،

وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد لائحة تتضمن كافة القواعد والإجراءات اللازمة

لتنفيذ ما سبق.

المادة 97

يضع مجلس إدارة الشركة نظاماً للرقابة والجودة والتفتيش والمتابعة وتقييم

الأداء الفعلى يهدف إلى تحقيق الآتي:

- رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية للعاملين فى مختلف المواقع داخل الشركة.

- متابعة سير العمل فى إدارات الشركة حسب خطط التطوير المقررة.

- الكشف عن المعوقات والعقبات التى تعترض سير العمل وسبل حلها بالطرق

السليمة.

- متابعة التقارير الدورية التى توضع عن أنشطة الشركة.

- رقابة الجودة للوصول لأعلى درجة تنافسية فى إنتاجية الشركة.

- ربط الأجر بالإنتاج/المبيعات/الأرباح طبقاً لمفهوم مكافاة الاجادة الوارد بالمادة

57 لعدم الوصول إلى نظرية العمل الوهمى والأجر الوهمى.