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هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.14% بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 06 مارس 2023 02:49 م
هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.14% بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 19907 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 6918 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.

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