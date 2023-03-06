نصائح مهدئة يمكن أن تساعد الطلاب أثناء الامتحانات

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب الامتحانات يتعرض الطلاب للكثير من الضغط والإرهاق والذى قد يؤثر بالسلب عليهم، ومع ذلك، إليك بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها للحصول على عقل أكثر هدوءًا وانتعاشًا وفقا لموقع " thehealthsite".

كن يقظًا لما حولك

كونك يقظًا ومدركًا لما يحيط بنا وما نقوم به في الوقت الحالي يزيد من قدرة أدمغتنا على فهم الأشياء، لتحقيق إحساس بالسلام أثناء الفحص، حاول أن تتدرب فقط على اليقظة.

استمع إلى الموسيقى التأملية

من المعروف دائمًا أن للموسيقى تأثير مهدئ على الناس، يمكن للموسيقى التأملية بشكل خاص أن تساعد في تخفيف التوتر وزيادة التركيز وتعزيز السلام.

تدرب على الأنشطة المهدئة

مفتاح تحديد الاستراتيجية التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا أثناء الاختبار هو اتباع ودمج الممارسات التي لها تأثير مهدئ على عقولنا وجسمنا، يجب دمج مثل هذه الممارسات في روتيننا اليومي لأن هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعدنا أثناء الامتحانات.

حافظ على الممارسات الصحية

الحفاظ على الصحة وتناول الطعام الصحي والنوم في الوقت المناسب وشرب كمية كافية من الماء هي بعض العادات الصحية التي يجب أن نتبعها أثناء الامتحانات. بدون أي من هؤلاء ، قد نبدأ في الشعور بالتعب والتشتت وعدم القدرة على التركيزعلى العمل، تشمل الممارسات الصحية أيضًا التمرينات الرياضية واليوجا والحفاظ على النشاط وأخذ فترات راحة والنوم جيدًا.