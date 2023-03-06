ندوة لطلبة مدرسة الأقصر الفندقية للتعريف بكلية الخدمات السياحية بجامعة طيبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات ندوة للتعريف بالكلية ودور التكنولوجيا في التعليم الفندقي وذلك بمدرسة الأقصر الفندقية، بحضور سيدة نور عبدالرحيم، مديرة المدرسة، ضمن سلسلة من الندوات التعريفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج الخدمات الفندقية بالجامعة، ومنسق الزيارة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحاضر في الندوة، كل من مصطفى صفوت وعلي العجمي، أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالجامعة، تناولا فيها التعريف بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية والتي تضم برنامجي تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، إضافة إلى التعريف بنظام الدراسة القائم في الأساس على الدراسة العملية في المكاتب الفندقية والسياحية والمطبخ والفندق التعليمي داخل الجامعة، والمميزات والدرجات الممنوحة لخريجي جامعة طيبة التكنولوجية، والمناهج الدراسية المتقدمة والتي تعتبر استكمالا للعملية التعليمية داخل المدرسة للحصول على بكالوريوس تكنولوجي أو دبلومة تكنولوجية عليا.

كما شهدت الندوة، تفاعل طلاب الدبلوم الفندقي بالأسئلة والاستفسارات حول الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية، كما جرى توزيع استبيان لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم الدراسية، ووعد المحاضران برفعها إلى إدارة الجامعة لبحث إمكانية إضافتها للعملية التعليمية بالكلية.

كما شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، بوفد طلابي برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات الندوة التثقيفية التوعوية "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها"، والمنعقدة بكلية الطب بجامعة الأقصر، اليوم الأحد، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، حيث بدأت فعاليات الندوة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه كلمة ترحيبية للدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تزامنا مع قرب الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس.



ندوة لطلبة مدرسة الأقصر الفندقية برعاية جامعة طيبة



ندوة لطلبة مدرسة الأقصر الفندقية للتعريف بكلية الخدمات السياحية والفندقية