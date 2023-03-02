طلاب كلية الصناعة والطاقة بجامعة طيبة فى تدريب ميداني بمجمع صناعات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية لمجمع صناعات البغدادى، ضمن أنشطة مقرر التدريب الميدانى للعام الجامعى 2022-2023، تحت إشراف الدكتور محمد على حسن أستاذ المقرر، وأحمد مصطفى، وعلا صلاح الدين، وبيريهان محمد، أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

وكان فى استقبال طلبة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كل من المهندس أشرف الحسانى مدير المجمع، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد الدردير، عميد كلية الصناعة والطاقة.

وتناول التدريب الميدانى، تعريف الطلاب على خطوط الإنتاج الخاصة بكل مصنع من إستلام الخامات إلى تسليم المنتجات، بمصانع الأثاث ومصانع الاكريليك بالمجمع، وكذلك السلامة المهنية عند إستخدام ماكينات تشغيل الأخشاب، طرق تصنيع الأثاث والمطابخ والحصول على منتجات ذات جودة عالية من حيث التصميم والجودة والتشطيب، والتدريب على ماكينات تشغيل الأخشاب المبرمجة (CNC router)، والتدريب على ماكينات تشغيل الأخشاب التقليدية مثل التخانة والرابوه وماكينات التقطيع والصنفرة وماكينات قص الإكريلك، والتدريب على طرق التصنيع الحديثة للمطابخ بخام الاكريليك.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن التدريبات العملية الميدانية من متطلبات الجامعة لربط الإطار النظرى للمقررات بواقع سوق العمل وصقل مهارات الطلاب العملية، موجها الشكر لإدارة المجمع على حسن الاستقبال والضيافة وتسهيل الزيارة العلمية لطلاب وطالبات جامعة طيبة التكنولوجية.

كما نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية - برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة علمية لأحد الفنادق الكبرى، للتعرف على الجانب العملى تماشيا مع الدراسة النظرية للعام الجامعى 2022-2023، تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وفاطمة عبدالحميد، وأحمد مصطفى، أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالكلية، وتحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تدريب ميدانى لطلبة كلية الصناعة والطاقة بجامعة طيبة



تدريب ميداني لطلبة جامعة طيبة بمجمع الصناعات بالبغدادي



طلاب وطالبات كلية الصناعة والطاقة بجامعة طيبة فى تدريب ميداني