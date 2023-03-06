ندوات توعوية لطلاب مدارس شمال سيناء للتنبيه بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تنفيذ الجلسات التوعوية لمشروع الحماية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمدارس ادارتي العريش وبئر العبد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم استهداف 5 مدارس بعدد 1124 طالبا وهى مدارس إدارة العريش، وتشمل مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية العسكرية بنين، الإمام علي بن أبي طالب الإعدادية بنين، وصلاح الدين تعليم أساسي، ومدارس إدارة بئر العبد، وتشمل الشهيد محمود حسن الصناعية بنات، وسلمانة الإعدادية المشتركة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إدارة الموهوبين والتعلم الذكي للتنسيق والإشراف على تنفيذ الجلسات بالتعاون مع وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، والتطوير التكنولوجي، وتستهدف الندوات توعية الطلاب بمخاطر المواد المخدرة على الجسم وما يعود على الفرد والمجتمع بالسلب من تعاطي المخدرات، واستعراض رأى الدين، وعرض الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع.

وسبق إطلاق تنفيذ الحملة، عقد اجتماعاً تنسيقياً لتفعيل مشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة بمدارس شمال سيناء، والإتفاق على أن المدارس المستهدفة 68 مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وشارك فى الإجتماع التنسيقى، السيد العدل مشرف المحافظة لوحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشمال سيناء، ومروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والمنسق العام لمديرية التربية والتعليم لمشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة وعاصم السيد مسئول متابعة الموهوبين ومصطفى هريدي مسئول التعلم الذكى وإيمان عبدالعظيم مسئول الموهوبين.