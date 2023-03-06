نائب محافظ سوهاج يفتتح معرض الوسائل التعليمية السنوي الثالث "اتحضر للأخضر"

سوهاج عمرو خلف

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، لافتتاح معرض الوسائل التعليمية السنوي الثالث " إتحضر للأخضر "، والذي تنظمه إدارة رياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية بسوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بالتوازي مع توجهات الدولة في هذا الشأن، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس المنطقة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، ولفيف من القيادات الأزهرية، وأطفال وممثلي المعاهد الأزهرية المشاركة بالمعرض .

وشهد نائب المحافظ ورئيس المنطقة الأزهرية حفل افتتاح المعرض، والذي بدأ بالسلام الوطنى ثم قامت مجموعة من أطفال روضات المعاهد الأزهرية بإلقاء عدد من الأناشيد والمديح النبوي، والابتهالات الدينية، وتم عرض فيلم وثائقي عن تطور رياض الأطفال بمعاهد منطقة سوهاج الأزهرية .

وألقى نائب المحافظ كلمة نقل خلالها تحيات المحافظ للحضور جميعا، وتهنئته بإفتتاح المعرض، مشيدا بما قدمه أطفال الأزهر من مواهب وفقرات بمستوى متميز، مؤكدا على أهمية دور الأزهر الشريف في ترسيخ المبادئ الإيجابية خاصة لدى النشء والأطفال، ومواكبة توجهات الدولة نحو مختلف القضايا العامة، وخاصة مواجهة التغيرات المناخية، ونشر وتوعية أبنائنا بمفاهيم تغيرات المناخ، وسبل مواجهتها .

ومن جانبه وجه رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج الشكر لمحافظ الإقليم والسيد النائب، على دعمهم المستمر لأنشطة وجهود الأزهر الشريف المتواصل للتعليم الأزهري بسوهاج، مؤكدا حرص المنطقة الأزهرية على دعم وتنمية المشاركة الفعالة لرياض الأطفال، وتشجيع الابتكار فى الوسائل التعليمية بما يثريها، ويبث الروح الإيجابية في نفوس الأطفال .

وقام نائب المحافظ ورئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج عقب الحفل، بتفقد أجنحة المعرض، والأعمال والوسائل التعليمية المختلفة، واستمعوا إلى شرح مفصل من المعلمات حول أهداف الوسائل التعليمية، وكيفية توصيل الرسالة والهدف منها للتلاميذ، وتحقق الاستفادة القصوى لهم.