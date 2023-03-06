اليوم إقامة ملتقى توظيفى للشباب من الجنسين بمحافظة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم الإثنين، تنظيم ملتقي توظيفي للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات أو بدون وأيضاً ذوي الإعاقة، وذلك في إطار فعاليات مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية في صعيد مصر الممول من الاتحاد الأوروبى والذي يتم تنفيذه بمحافظتي أسيوط وسوهاج، والذى تنظمه جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.



يأتي الملتقى برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وبالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت وبشراكة مديرية التضامن الاجتماعى، حيث يعد تنظيم الملتقي الثانى للتوظيف للشباب من الجنسين لمدة يوم واحد، بهدف توفير فرص عمل للشباب السوهاجي الحاصلين علي المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات، فضلاً عن توفير فرص للتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، كما سيتم تخصيص مكان لاستقبال ذوي الإعاقة من أبناء محافظة سوهاج، وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء علي البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويمكن التسجيل للشركات التي ترغب في توفير فرص عمل أو تقديم خدمات مالية أو غير مالية من خلال الحضور في الملتقي للشباب الباحثين عن وظائف أو خدمات مالية أو غير مالية المشاركة في الحضور للملتقي.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعلن عن تنظيم ملتقى للتوظيف بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية القوى العاملة ولمدة يوم واحد، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق وذلك لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطى الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات من سن 19 عاما وحتى 55 عاما، فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وتخصيص مكان لاستقبال ذوى الهمم من أبناء المحافظة وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، تحت رعاية ودعم حسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وذلك فى إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاء ذلك خلال لقائه على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

