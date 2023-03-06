مصرع 5 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بشجرة على محور صلاح سالم

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى 5 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة في الجزيرة الوسطى لطريق محور صلاح سالم بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتنظيم حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم بمصر الجديدة بوجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة ملاكى بشجرة.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.