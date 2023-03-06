مصرع 11 شخصا في انزلاق أرضي بإندونيسيا و50 فى عداد المفقودين

وكالات

أعلنت إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الإثنين، مصرع 11 شخصا وفقد العشرات بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث انزلاقات أرضية في إحدى الجزر الإندونيسية النائية.

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسى، قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إنه وفقا لأحدث بيانات واردة من مسؤولين محليين من جزر رياو "تم تعبئة 11 كيسا بالجثث".

وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن هناك 50 شخصا في عداد المفقودين.

ويشارك العشرات من الجنود وقوات الشرطة والمتطوعين في البحث عن الضحايا الجزيرة النائية التي تعاني حاليا من انقطاع خطوط الاتصالات وسوء الأحوال الجوية.

تتسببت الأمطار الغزيرة الموسمية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا.

وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل مؤلف من 17000 جزيرة يقطنها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو في السهول الفيضية الخصبة.