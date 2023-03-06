إحالة مديري المدارس المتقاعسين في تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة بنجع حمادي للتحقيق

قنا صابر سعيد

قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية بقنا، اليوم الاثنين، إحالة جميع مديرى المدارس، ومسئولى وحدة المعلومات، المتقاعسين فى تسجيل فى تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة حتى اليوم الاثنين 6 من مارس 2023، إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

وكانت الإدارة التعليمية بنجع حمادى، قد أعلنت فى وقت سابق تنبيها عاجلا لجميع المدارس التابعة لها، أكدت خلاله أنه تم إتاحة أيقونة تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة، على صفحة بيانات تلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم، وفى حالة عدم ظهور أيقونة غياب تكافل وكرامة، على صفحة بيانات تلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم، فهذا معناه أنه لم يتم تسجيل الغياب الأسبوعى للطلبة، ويجب التسجيل أولا ثم التواصل مع قسم الاحصاء بالإدارة التعليمية، لتسجيل المسئول وبعد ذلك ستظهر الأيقونة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم فنى، تتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إصدار قرار إعفاء المصروفات والذى يشمل أبناء الشهداء، والمرأة المعيلة، والمطلقة، والمدارس المجتمعية، وذات الفصل الواحد، والتربية الخاصة، والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال دعم طلاب " تكافل وكرامة " من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفنى أيضًا، فقد تم تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالى 1.5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة.